Русские вынуждены защищаться в сложившихся по инициативе США и ЕС обстоятельствах. И многие на Западе это понимают, сказал историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Запад давно готовил «заговор» против России. Об этом он рассказал в беседе с ассоциацией «Франко-российский диалог».
По словам внука де Голля, число и глубина санкций против Москвы красноречиво демонстрируют, что ограничения спланированы давно. А выгоду от этой «самой настоящей экономической войны» приобретают США. Де Голль подчеркнул невиновность России в экономическом и финансовом кризисе.
«Русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11 000 санкций, плюс девятый пакет. По-моему, вполне законно и естественно, что русские обороняются», — заявил он.
Как отметил Смолин, на Западе всегда имелись люди, которые относились к России с уважением. По словам эксперта, это почтение основано на симпатии к русской культуре.
«Внук генерала де Голля не является как агентом Путина, так и русофилом. Он просто понимает, что русские лишь защищаются в сложившихся по инициативе США и ЕС обстоятельствах», — пояснил собеседник ФАН.
По словам историка, трезвость — редкое качество для западного общественного деятеля. Еще реже встречается независимое, свободное от давления мнение.
«Пьер де Голль — достойный сын Франции, имеющий смелость заявлять публично то, о чем многие на Западе молчат, но разделяют.
Ситуация для Европы после раздора с Россией из-за чужих американских интересов становится все хуже. Такие, как внук де Голля, понимают эту опасность и не готовы продолжать молчать в угоду США», — подытожил Михаил Смолин.
Ранее русский историк, публицист, преподаватель МАДИ Аркадий Гольдин рассказал ФАН, что Киев пытается ударить по Москве в ущерб финансовым интересам ЕС.