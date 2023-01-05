Белорусские пограничники фиксируют перемещение военной техники на украинской территории

Белорусские пограничники регулярно фиксируют стрельбу из автоматического оружия и перемещение военной техники на украинской территории. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
По словам представителей ведомства, пересекающие границу граждане сообщают о создании противотанкового рва на украинской территории.
«На территории сопредельного государства периодически с разной частотой слышны выстрелы, как одиночные, таки очередями. Слышны звуки тяжелой техники», — говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что украинские военные сформировали у границ республики группировку численностью до 15 тысяч военнослужащих.