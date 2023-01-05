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Белорусские пограничники фиксируют перемещение военной техники на украинской территории

Армия
Белорусские пограничники фиксируют перемещение военной техники на украинской территории

Белорусские пограничники регулярно фиксируют стрельбу из автоматического оружия и перемещение военной техники на украинской территории. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

По словам представителей ведомства, пересекающие границу граждане сообщают о создании противотанкового рва на украинской территории.

«На территории сопредельного государства периодически с разной частотой слышны выстрелы, как одиночные, таки очередями. Слышны звуки тяжелой техники», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что украинские военные сформировали у границ республики группировку численностью до 15 тысяч военнослужащих.
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