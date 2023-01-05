ВВП Украины упал на рекордные 30,4% по итогам 2022 года

Падение ВВП Украины составило рекордные 30,4% по предварительным итогам 2022 года, сообщили в министерстве экономики страны.
Расчеты реализованы при помощи оценки Госстатом квартальных показателей прошлого года, которые оказались худшими за всю историю страны. Сообщается, что в первом квартале падение ВВП на Украине составило 15,1%, во втором — 37,2%, в третьем — 30,8%.
Не исключено, что ВВП Украины сократится до уровня в 40% в то время, как ситуация в российской экономике существенно лучше, заявил ранее научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихке.