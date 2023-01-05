Президент ЦАР отчитался об успехах национальной горнодобывающей промышленности за 2022 год

Банги, 5 января. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера отчитался об успехах национальной горнодобывающей промышленности за 2022 год.
По словам главы государства, объемы разработок месторождений золота значительно увеличились. В 2022-м отрасль принесла стране 37 миллионов долларов США, что в 50 раз больше по сравнению с показателями шестилетней давности.
Вместе с тем возросли темпы добычи алмазосодержащей породы. Президент отметил, что, несмотря на эмбарго Кимберлийского процесса в отношении 16 крупных предприятий, восемь рудников извлекли из-под земли более 115 тысяч каратов драгоценных металлов на сумму свыше 13 миллионов долларов.
По словам Туадера, в свете положительных показателей горнорудной промышленности власти ЦАР должны реформировать систему налогообложения. Глава государства добавил, что необходимо обеспечить безопасность разработок месторождений и подготовить соответствующие правовые инструменты.
Ранее кабинет министров Центральноафриканской Республики определил основные направления развития государства на 2023 год. Члены правительства обсудили планы поддержки национальной экономики, а также стратегию борьбы с коррупцией и должностными правонарушениями.