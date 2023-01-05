Президент ЦАР отчитался об успехах национальной горнодобывающей промышленности за 2022 год

Вместе с тем возросли темпы добычи алмазосодержащей породы. Президент отметил, что, несмотря на эмбарго Кимберлийского процесса в отношении 16 крупных предприятий, восемь рудников извлекли из-под земли более 115 тысяч каратов драгоценных металлов на сумму свыше 13 миллионов долларов.