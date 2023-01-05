Барражирующие боеприпасы «Герань» превратились в боевой фактор экономической войны

При этом, стоит принимать во внимание стоимость «Гераней», которую западные издания оценивают в 20 тысяч долларов — это около полутора миллиона рублей. Технологии изготовления — самые примитивные, а значит — массовые. На машинах устанавливаются двигатели, аналогичные китайским MD-550 и MDR-208, которые оснащаются деревянными воздушными винтами, а для снижения взлетного веса не комплектуются глушителями, из-за чего звук летящей «Герани» слышно в ночном небе за несколько километров. В том числе и поэтому БПЛА получил на Украине прозвище «мопед». Для сравнения — из открытых источников известно, что стоимость крылатой ракеты «Калибр» в экспортном исполнении составляет примерно 30 миллионов рублей, то есть, в 20 раз больше.