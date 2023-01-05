Барражирующие боеприпасы «Герань» превратились в боевой фактор экономической войны

Удары по относительно дешевым БПЛА «Герань» постепенно истощают запасы дорогостоящих зенитных ракет ВСУ.
В ходе специальной операции стало уже правилом перед нанесением массированных ракетных ударов по инфраструктурным объектам Украины попутно применять достаточно дешевые барражирующие боеприпасы «Герань» первой и второй модификации. Они используются с двумя основными целями: для поражения объектов противника и для перенасыщения средств ПВО, что позволяет расчищать коридоры на маршрутах полета крылатых ракет. Также «Герани» в ряде случаев применяются самостоятельно, нанося значительный урон вражеским объектам.
По заявлениям западных СМИ, порядка 1 750 единиц «Гераней» были поставлены ВС РФ. Утверждается, что из них порядка 660 уже нашли свое применение на поле боя. Как пишут зарубежные издания, эффективность украинских сил противовоздушной обороны против БПЛА составляет 60% и более, что позволяет Киеву делать громкие заявления о якобы низкой эффективности данного вида оружия, применяемого российской стороной. Попробуем разобраться, насколько они правы.
Угроза в небе
Начнем с того, какую угрозу представляет собой «Герань», долетевшая до цели. В модификации «Герань-2» устанавливается боевая часть весом 50 кг, в модификации «Герань-1» установлена боевая часть весом 15 кг. В первом случае мощность боевой части подразумевает практически гарантированное поражение любого критически важного элемента, например, объекта энергетической инфраструктуры. Во втором речь может идти о гарантированном уничтожении любого вида боевой техники, например, радиолокационной станции или зенитно-ракетного комплекса.
При этом, стоит принимать во внимание стоимость «Гераней», которую западные издания оценивают в 20 тысяч долларов — это около полутора миллиона рублей. Технологии изготовления — самые примитивные, а значит — массовые. На машинах устанавливаются двигатели, аналогичные китайским MD-550 и MDR-208, которые оснащаются деревянными воздушными винтами, а для снижения взлетного веса не комплектуются глушителями, из-за чего звук летящей «Герани» слышно в ночном небе за несколько километров. В том числе и поэтому БПЛА получил на Украине прозвище «мопед». Для сравнения — из открытых источников известно, что стоимость крылатой ракеты «Калибр» в экспортном исполнении составляет примерно 30 миллионов рублей, то есть, в 20 раз больше.
Чистая экономика
Теперь смотрим стоимость зенитных ракет, которые Украина использует для борьбы с «Геранями». Так, пуск одной ЗУР комплекса С-300 обходится в 140 тысяч долларов, а пуск ЗУР комплекса NASAMS, который поставлен Киеву, стоит миллион долларов. Для обстрела воздушной цели практически во всех случаях (учитывая, что вероятность попадания никогда не составляет 100%) зенитчики выполняют парный пуск. Следовательно, выстрел по «Герани» будет стоить вдвое больше — уже 280 тысяч долларов при стрельбе ракетами комплекса С-300 и два миллиона долларов при стрельбе ракетами комплекса NASAMS.
А дальше уже идет фактор экономики: при массовом запуске, скажем, десяти «Гераней», учитывая процент их поражения, озвученный западными изданиями, каждый может самостоятельно посчитать, в какую сумму обходится Киеву (вернее, кураторам Украины), отражение такой атаки. В результате мы имеем ущерб, который нанесут «Герани», преодолевшие рубежи противовоздушной обороны, и затраты на поражение их в воздухе. Это вполне может быть сопоставимо с суммой ущерба от попадания по назначенному объекту.
То есть, каждый массированный удар «Геранями» ставит Киев на шпагат: и сбивать их надо, и дело это излишне затратное. В западных изданиях даже стали упрекать Киев, что Украина очень дорогими ракетами сбивает дешевые российские «Герани».
Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Юрий Игнат вынужден был прокомментировать такие заявления.
«Если есть угроза жизни, то вы, вероятно, все потратите, чтобы сохранить свою жизнь. Здесь некорректно сравнивать», — заявил Игнат.
Такой комментарий больше ориентирован на эмоции западной публики, чем на реальное положение дел. Более чем известно, что мишенями при ударах как «Геранями», так и классическими крылатыми ракетами является выведение из строя технических, логистических и инфраструктурных объектов. При их поражении гибель людей носит исключительно случайный характер и, конечно, не является целью атаки.
Дорогое удовольствие
В результате мы сейчас можем уверенно говорить, что применение «Гераней», «выбирающих» на себя дорогие западные зенитные ракеты, есть не что иное, как блестящая по своему замыслу операция по истощению средств противовоздушной обороны Украины. Вовлекаясь в нее, Киев вынужден тратить драгоценный боезапас зенитных ракет.
И, конечно, нужно понимать, что такая история вечно происходить не может. Возможности по воспроизведению барражирующих боеприпасов несоразмерно более широкие, чем производство зенитных ракет. Запад озабочен этой ситуацией, но технологических решений, способных изменить сложившееся положение вещей, разработчиками зенитных средств не предложено.