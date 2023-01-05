Петербуржцы страдают от последствий снегопада и гололеда после самой морозной ночи

Очередной снегопад начался в Петербурге еще ночью 5 января, однако коммунальные службы города не справились даже с таким небольшим количеством осадков. Страдают, как и прежде, местные жители.
По словам очевидцев, улицы и дворы города от снега не очищены, а специальной техники на дорогах не наблюдается до сих пор. Кроме того, ситуацию усугубляет гололед, который «спрятался» под сугробами после самой морозной ночи.
Происходящее в городе лишний раз подтверждает, что Смольный под руководством губернатора Петербурга Александра Беглова, по всей видимости, проблемы предпочитает игнорировать, а не бросать все силы на их решение. Из-за плохой работы дворников и равнодушия местных властей уже пострадали тысячи жителей города на Неве.
Так, ранее стало известно о смерти старейшего сотрудника петербургского БДТ имени Г. А. Товстоногова Адиля Велимеева. В середине декабря 83-летний артист был экстренно доставлен в Мариинскую больницу после падения на льду в переулке Джамбула, но, несмотря на старания медиков, спасти Велимеева не удалось. Декоратор скончался накануне, 4 января.