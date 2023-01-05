В Перу продолжаются протесты против правительства Болуарте

Лима, 5 января. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, пытавшихся приблизиться к зданию Конгресса Перу. На улицы столицы вновь вышли тысячи людей, выступая против свержения президента Педро Кастильо.
Правоохранительные органы Перу сообщали о массовых ограничениях движения по центру столицы. Однако информации о столкновениях полиции и демонстрантов не поступало.
В южных регионах страны протестующие перекрывают дороги. Всего было отмечено десять случаев в провинциях Эль-Кольяо и Чукуито.
Премьер-министр Альберто Отарола в ответ призвал сограждан к использованию мирной формы протеста в ходе митингов.
«Я призываю Пуно и юг страны к тому, чтобы при осуществлении законного права на протест можно было уважать безопасность перуанцев, общественную и частную собственность и, прежде всего, гарантировать то право, которое превосходит по своей значимости право на протест: мир и справедливость, спокойствие всех жителей Перу», — призвал он.
Левый президент Педро Кастильо был отстранен от должности 7 декабря в ходе судебного разбирательства по делу об импичменте после того, как он попытался незаконно распустить конгресс в надежде остаться у власти и объявил комендантский час. Законодатели тем не менее одобрили отставку главы государства, заручившись поддержкой военных, полиции и даже бывших сторонников Кастильо. Вскоре после этого первый вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу в качестве главы государства. Сторонники свергнутого президента продолжают протестовать в крупных городах страны. С 7 декабря в ходе столкновений с полицией погибло более 30 демонстрантов.