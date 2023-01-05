В Перу продолжаются протесты против правительства Болуарте

Левый президент Педро Кастильо был отстранен от должности 7 декабря в ходе судебного разбирательства по делу об импичменте после того, как он попытался незаконно распустить конгресс в надежде остаться у власти и объявил комендантский час. Законодатели тем не менее одобрили отставку главы государства, заручившись поддержкой военных, полиции и даже бывших сторонников Кастильо. Вскоре после этого первый вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу в качестве главы государства. Сторонники свергнутого президента продолжают протестовать в крупных городах страны. С 7 декабря в ходе столкновений с полицией погибло более 30 демонстрантов.