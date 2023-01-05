МИД Франции озвучил сроки поставок бронемашин AMX-10RC украинской армии

Украинские войска могут получить бронемашины AMX-10RC в течение нескольких недель или месяцев, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
Накануне французский лидер Эммануэль Макрон сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Париж поставит ВСУ бронеавтомобили AMX-10RC.
«Это может произойти в течение нескольких недель или месяцев», — заявила глава внешнеполитического ведомства Франции.
Колонна добавила, что французские власти также усилят помощь Украине по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО).