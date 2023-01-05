В Прикамье нашли тело 17-летней девушки с перерезанным горлом

Прибывшие на место стражи порядка установили, что к преступлению причастен 22-летний мужчина. В ходе конфликта он напал на 17-летнюю жертву с ножом, а после скрылся. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.