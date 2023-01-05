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В Прикамье нашли тело 17-летней девушки с перерезанным горлом

Происшествия
В Прикамье нашли тело 17-летней девушки с перерезанным горлом

Тело несовершеннолетней с признаками убийства нашли в квартире в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратился медработник скорой помощи днем 4 января. Он сообщил, что в квартире дома на Октябрьской проспекте был найден труп девушки с перерезанным горлом.

Прибывшие на место стражи порядка установили, что к преступлению причастен 22-летний мужчина. В ходе конфликта он напал на 17-летнюю жертву с ножом, а после скрылся. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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