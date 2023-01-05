Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации более 50 бойцов ВСУ за сутки

В сообщении военного ведомства республики говорится, что противник продолжает нести серьезные потери в ходе спецоперации ВС РФ. Отмечается, что военнослужащие НМ за сутки уничтожили 122-миллиметровую артиллерийскую установку, одну радиолокационную станцию AN/TPQ-48 американского производства и шесть бронемашин противника. Кроме того, были сбиты два беспилотника ВСУ.