Беженки с Украины становятся жертвами насилия и эксплуатации в Израиле

По данным расследования Times of Israel, множество украинок, прибывших в Израиль в поисках убежища, столкнулись с сексуальным насилием, домогательствами и эксплуатацией со стороны местных жителей.
Как сообщает издание, в еврейском государстве попытались устроиться порядка 47 тысяч граждан Украины, большая часть которых — женщины. Однако от их числа в стране осталось около трети, поскольку остальным не предоставляли статус беженцев. При этом приезжие, не имеющие средств к существованию, зачастую эксплуатировались теми, кто вызвался предоставить им помощь. Как минимум в одном из этих случаев дело закончилось самоубийством жертвы. В свою очередь, израильские власти игнорируют такие инциденты или уклоняются от преследования правонарушителей, что позволяет последним чувствовать себя вольготно.
По словам одной из женщин, обратившихся в Центр волонтерской помощи в Хайфе, она была изнасилована другом своей семьи, который выписал ей приглашение в Израиль. Мужчина регулярно угрожал выставить жертву на улицу вместе с шестилетним ребенком, а также оговорить ее в глазах родственников и знакомых, чтобы женщина боялась попросить поддержки где-либо еще. Сотрудница организации Ольга Удовиченко заявила, что потерпевшая изначально стремилась получить помощь властей, однако натолкнулась на бюрократический «лабиринт», оставив попытки добиться справедливости.
После подачи заявления в полицию прошло несколько недель ожидания, а по итогам этого срока женщине сообщили, что дело закрыто из-за недостатка доказательств. Депутат Кнессета Ибтисам Мараана, к которому обратилась жертва, заявил, что пострадавшая может обжаловать решение, если она имеет «дополнительные доказательства». Однако потерпевшая сдалась и покинула Израиль.
Другая 50-летняя жертва до сих пор сталкивается с эксплуатацией со стороны работодателя, который помог ей перебраться в Израиль. Примечательно, что женщина имеет право на получение гражданства, но во время бегства она не успела собрать требуемые бумаги, подтверждающие это. Тем не менее беженка с Украины решила переехать в еврейское государство, но подданства не добилась, зато фактически попала в трудовое рабство. Юрист же, взяв с нее около 285 долларов за свои услуги, попросту исчез.
Такие случаи, согласно публикации Times of Israel, встречаются повсеместно. Отели принимают украинок на работу в качестве проституток, их третируют, заставляют трудиться внеурочно и даже продают как рабов.
Всего в статистике Тель-Авивского центра для украинских беженцев значится три случая изнасилования, 18 случаев домогательств, находящихся в стадии полицейского расследования, а также еще 12, которые не были переданы в полицию. Некоторые из них освещались в местных СМИ. Однако, по данным правозащитников, истинное число таких прецедентов может быть значительно выше, поскольку жертвы далеко не всегда обращаются в полицию.
Во многом это объясняется банальным незнанием украинцами правовой базы. Кроме того, отмечают эксперты, власти не проявляют должного внимания к бедственному положению беженцев и относятся к их жалобам с подозрением, даже если те предъявляют убедительные доказательства. Также важным фактором являются деньги — не каждый приезжий в состоянии позволить себе услуги юриста.
Лишь те, кто имеет еврейские корни, может рассчитывать на трудоустройство и помощь со стороны властей. Остальные же получают туристические визы, которые довольно смутно определяют условия работы украинцев, но не позволяют заниматься этим официально, причем деятельность беженцев ограничена территориально, что только добавляет им проблем.
Примечательно, что довольно сложные «отношения» между Израилем и Украиной сохраняются и в сфере политики. В частности, недавно Владимир Зеленский отказал премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху, который попросил его проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских территорий. Причиной стало нежелание Тель-Авива поставить Киеву вооружение для сопротивления ВС РФ.