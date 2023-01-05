Беженки с Украины становятся жертвами насилия и эксплуатации в Израиле

Другая 50-летняя жертва до сих пор сталкивается с эксплуатацией со стороны работодателя, который помог ей перебраться в Израиль. Примечательно, что женщина имеет право на получение гражданства, но во время бегства она не успела собрать требуемые бумаги, подтверждающие это. Тем не менее беженка с Украины решила переехать в еврейское государство, но подданства не добилась, зато фактически попала в трудовое рабство. Юрист же, взяв с нее около 285 долларов за свои услуги, попросту исчез.