Ранее родственник политика сказал, что санкционная политика США и их союзников против России свидетельствует о давно запланированном заговоре западного мира в отношении Кремля. По мнению Шипилина, слова Пьера говорят, что во Франции еще есть патриоты, которых волнует собственный суверенитет, а не интересы Вашингтона. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках беседы с корреспондентом «Народных Новостей».