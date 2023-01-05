Сенсационное заявление внука экс-лидера Франции Шарля де Голля Пьера свидетельствует, что в этом государстве еще остались люди, заботящиеся об интересах своей страны. Политолог Павел Шипилин на пальцах объяснил его позицию.
Ранее родственник политика сказал, что санкционная политика США и их союзников против России свидетельствует о давно запланированном заговоре западного мира в отношении Кремля. По мнению Шипилина, слова Пьера говорят, что во Франции еще есть патриоты, которых волнует собственный суверенитет, а не интересы Вашингтона. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках беседы с корреспондентом «Народных Новостей».
«Со времен де Голля каждый следующий президент Франции все дальше и дальше отдалялся от того высокого стандарта, который задал генерал. Его внук, к счастью, остался приверженцем тех же самых идеалов, тех же самых принципов», — объяснил аналитик.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Белый дом подтолкнул Европу к пропасти, откуда обратного пути уже не существует.