События на Украине к 12:00 5 января: Киев борется с «русификацией», США могут передать ВСУ БМП Bradley

Врачи из Москвы за 2 недели провели почти 700 операций и 1,5 тысячи консультаций в одной из больниц ЛНР. Кроме того, столичные медики поделились с коллегами опытом работы. В бригаду, отправившуюся в народную республику, вошли хирурги разных профилей, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, психиатры и прочие специалисты.