Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 5 января.
Россия
Запорожская область
В ночь на четверг в Мелитополе прогремел взрыв. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о срабатывании системы противовоздушной обороны.
Следственный комитет России зафиксирует и расследует факт города Васильевка со стороны ВСУ. В результате удара украинских националистов по жилому кварталу накануне погибли не менее 5 мирных жителей.
ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в утренней сводке сообщила, что за сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории ДНР 332 единицы боеприпасов из РСЗО «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм минометов.
Под обстрел попали районы 10 населенных пунктов. В результате атак погиб мирный житель, еще один гражданский получил ранения. Повреждены 8 домостроений и 4 объекта гражданской инфраструктуры.
Совместными действиями подразделений НМ ДНР и ВС РФ уничтожены 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбиты 2 беспилотных летательных аппарата противника. Потери ВСУ в живой силе составили более 50 человек.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что почти все военнослужащие, пострадавшие при ударе ВСУ по Макеевке, переведены на лечение в другие регионы России.
«Врачи рассказали, что раненые начали поступать очень быстро после случившегося, благодаря этому им удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь», — отметил он.
ЛНР
В Кременском районе из-за боевых действий остались без электроснабжения более 12,6 тысячи абонентов. По информации пресс-службы МЧС республики, снабжение нарушено в Кременной, Житловке и Старой Краснянке.
Врачи из Москвы за 2 недели провели почти 700 операций и 1,5 тысячи консультаций в одной из больниц ЛНР. Кроме того, столичные медики поделились с коллегами опытом работы. В бригаду, отправившуюся в народную республику, вошли хирурги разных профилей, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, психиатры и прочие специалисты.
Украина
Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко сообщил, что в Верховную раду направлен законопроект о «преодолении последствий русификации», который призван узаконить «борьбу с сотнями названий улиц Пушкина», а также снизить «влияние российских нарративов».
В пресс-службе Украинской православной церкви (УПЦ) назвали «позором для Украины» грядущее богослужение в Киево-Печерской лавре, которое проведет глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний Думенко. Об этом сообщило местное издание «Клименко тайм», по информации которого УПЦ обвинила Киев в рейдерском захвате лавры.
«Поместные церкви за рубежом будут, мягко говоря, удивлены состоянием свободы совести и прав на религиозное исповедание в нашей стране», — заявили изданию в пресс-службе УПЦ.
Президент США Джо Байден подтвердил возможность поставок Киеву боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы создавать благоприятные условия для решения украинского кризиса, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в интервью РИА Новости. По его словам, страны, входящие в организацию, продолжают прилагать собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса в республике.