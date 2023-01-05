Итальянская энергокомпания Edison завершила сотрудничество с Россией

Итальянская энергетическая компания Edison прекратила газовое сотрудничество с Россией. Соответствующий контракт истек 31 декабря 2022 года, передает газета La Stampa заявление главного управляющего Никола Монти.
По его словам, у Италии нет достаточных ресурсов и мощностей, чтобы заменить российские поставки. Однако пока голубое топливо можно закупить у США. Речь идет о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ).
Ранее Россия реализовывала 40% итальянских потребностей в газе. Объем закупок составлял 29 млрд кубометров топлива в год. Власти страны утверждают, что потребление газа в Италии удалось сократить в два раза, а в 2024 году страна планирует полностью отказаться от российских газовых поставок.