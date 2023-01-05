Специалисты FDA назвали неожиданные опасные свойства грейпфрута

Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отметили, что от употребления грейпфрута следует отказаться лицам, принимающим определенные препараты. Речь идет о лекарствах, предназначенных для пациентов с ВИЧ. Также этот фрукт может представлять опасность для людей, принимающих препараты для нормализации кровяного давления, передает The Atlantic