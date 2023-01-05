Специалисты FDA назвали неожиданные опасные свойства грейпфрута

Вопреки распространенному мнению, грейпфрут может представлять опасность для здоровья. Об этом заявили ученые из США и Канады. Они рассказали, какими свойствами обладает этот плод.
Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отметили, что от употребления грейпфрута следует отказаться лицам, принимающим определенные препараты. Речь идет о лекарствах, предназначенных для пациентов с ВИЧ. Также этот фрукт может представлять опасность для людей, принимающих препараты для нормализации кровяного давления, передает The Atlantic
Как утверждают ученые, опасность герйпфрута заключается в том, что он повышает дозу принятых лекарств в организме. При этом итоговая доза может достигать тревожных уровней.