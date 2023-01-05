МИД Китая сделал Байдену предостережение по поводу политизации темы пандемии

Китайское внешнеполитическое ведомство сделало предостережение главе Белого дома Джо Байдену по поводу ситуации с COVID-19. Такая информация была обнародована 5 января.
Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин в рамках брифинга отметила, что американскому политику не следует употреблять формулировки, которые переводят тему пандемии в политическое русло.
«Нужно избегать высказываний, политизирующих пандемию», — сказала она.
Ранее президент США заявил, что его сильно тревожат действия Пекина в противостоянии с распространением коронавирусной инфекции в китайском государстве.