Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МИД Китая сделал Байдену предостережение по поводу политизации темы пандемии

Политика
МИД Китая сделал Байдену предостережение по поводу политизации темы пандемии

Китайское внешнеполитическое ведомство сделало предостережение главе Белого дома Джо Байдену по поводу ситуации с COVID-19. Такая информация была обнародована 5 января.

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин в рамках брифинга отметила, что американскому политику не следует употреблять формулировки, которые переводят тему пандемии в политическое русло.

«Нужно избегать высказываний, политизирующих пандемию», — сказала она.

Ранее президент США заявил, что его сильно тревожат действия Пекина в противостоянии с распространением коронавирусной инфекции в китайском государстве.
байден сша америка коронавирус китай пандемия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду