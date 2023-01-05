Депутат Матвейчев: ВС РФ имеют все необходимое для уничтожения ЗРК Patriot на Украине

Американские ЗРК Patriot, которые США поставят Украине, не являются уникальной боевой системой. Не стоит доверять украинской пропаганде, которая превозносит характеристики этого комплекса.
С таким заявлением выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он отметил, что американский ЗРК уступает российской системе С-300. По его словам, Patriot имеет серьезные недостатки, которыми в ходе СВО воспользуются российские военные.
Парламентарий подчеркнул, что у ВС РФ есть все необходимое для борьбы с этими комплексами. Матвейчев убежден, что разрекламированная американская военная техника будет планомерно уничтожаться российскими войсками.