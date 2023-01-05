Спрос граждан России на наличные вырос в 12 раз по итогам 2022 года

Уровень спроса россиян на наличные за минувший год увеличился в 12 раз. Ежемесячно граждане и бизнес снимали в среднем 91,6 млрд рублей против 7,8 млрд годом ранее, сообщает РИА Новости.
При этом от месяца к месяцу динамика заметно разнилась. Объем наличных в обращении вне Центрального банка РФ стал резко расти 24 февраля. Тогда спрос россиян и компаний на банкноты взлетел до двухлетнего максимума — 111,3 млрд рублей, а уже на следующий день — до исторического рекорда в 1,4 трлн руб.
После этого скачка ситуация постепенно начала нормализоваться. Уже в марте в ЦБ возвратилось почти 1 трлн рублей, а к июню февральская «денежная паника» почти полностью компенсировалась.
Кроме того, жители России вложили рекордный объем средств в депозиты, акции и валюту за третий квартал 2022 года, отметил финансовый регулятор.