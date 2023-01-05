Спрос граждан России на наличные вырос в 12 раз по итогам 2022 года

При этом от месяца к месяцу динамика заметно разнилась. Объем наличных в обращении вне Центрального банка РФ стал резко расти 24 февраля. Тогда спрос россиян и компаний на банкноты взлетел до двухлетнего максимума — 111,3 млрд рублей, а уже на следующий день — до исторического рекорда в 1,4 трлн руб.