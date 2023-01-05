В Петербурге скончался старейший сотрудник БДТ Адиль Велимеев после падения на льду

Ранее сообщалось о смерти пожилого мужчины, который также упал на льду на пересечении Чкаловского проспекта и Ораниенбаумской улицы. Стоит отметить, что из-за заледенелых и заснеженных улиц все больше жителей Северной столицы оказывается в травмпунктах. Несмотря на неутешительную статистику, команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблему.