В Петербурге скончался старейший сотрудник БДТ Адиль Велимеев после падения на льду

Стало известно о смерти старейшего сотрудника петербургского БДТ имени Г. А. Товстоногова Адиля Велимеева. Трагической новостью поделилась в четверг пресс-служба театра в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, вечером 20 декабря 83-летний артист экстренно был доставлен в Мариинскую больницу после падения в переулке Джамбула. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной и теменной костей, а также ушиб головного мозга. Несмотря на старания врачей, спасти Велимеева не удалось.
Ранее сообщалось о смерти пожилого мужчины, который также упал на льду на пересечении Чкаловского проспекта и Ораниенбаумской улицы. Стоит отметить, что из-за заледенелых и заснеженных улиц все больше жителей Северной столицы оказывается в травмпунктах. Несмотря на неутешительную статистику, команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблему.