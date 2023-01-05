Екатерина Варнава появилась на публике с короткой стрижкой

В социальных сетях звезда шоу Comedy Woman опубликовала несколько видеороликов, на которых показала себя с короткой стрижкой. Фанатов перемены в образе Варнавы удивили, однако актриса поспешила успокоить поклонников. Как оказалось, новая прическа – парик для очередной роли знаменитости.