Екатерина Варнава появилась на публике с короткой стрижкой

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава решила изменить образ и предстала перед фанатами с короткими волосами. Поклонники старания артистки не оценили.
В социальных сетях звезда шоу Comedy Woman опубликовала несколько видеороликов, на которых показала себя с короткой стрижкой. Фанатов перемены в образе Варнавы удивили, однако актриса поспешила успокоить поклонников. Как оказалось, новая прическа – парик для очередной роли знаменитости.
«Вот такая вот интересная стрижечка. Могла бы быть, но это паричок», — сообщила телеведущая.
После Варнава также опубликовала ролик, где странно танцует в клубе. Короткую стрижку она решила оставить и фолловеры вновь оценили внешний вид звезды.
«Очень странно»;
«Смешно»;
«Вам идет, но мне так нравилось "до"»;
«Стрижка огонь», — пишут пользователи Сети.
Ранее короткой стрижкой перед поклонниками похвасталась телеведущая Лейсан Утяшева, однако оказалось, что знаменитость также примерила парик.