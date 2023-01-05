МИД Франции заявил о желании сохранить связи с Москвой

Французское руководство хочет, чтобы его связи с Кремлем оставались прежними. О желании Парижа рассказала министр иностранных дел этого государства Катрин Колонна.
Дипломат в ходе разговора с ведущими LCI отметила, что в настоящий момент переговоры между двумя странами осуществляются на всевозможных уровнях. При этом глава внешнеполитического ведомства Франции подчеркнула, что иногда обсуждение каких-то вопросов происходит в довольно «напряженной» обстановке.
«У нас есть контакты с Россией на всех уровнях, и мы хотим сохранить эти контакты с Россией», — сказала Колонна.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал киевскому режиму предоставить «легкие танки».