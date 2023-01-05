МИД Франции заявил о желании сохранить связи с Москвой

Дипломат в ходе разговора с ведущими LCI отметила, что в настоящий момент переговоры между двумя странами осуществляются на всевозможных уровнях. При этом глава внешнеполитического ведомства Франции подчеркнула, что иногда обсуждение каких-то вопросов происходит в довольно «напряженной» обстановке.