Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МИД Франции заявил о желании сохранить связи с Москвой

Политика
МИД Франции заявил о желании сохранить связи с Москвой

Французское руководство хочет, чтобы его связи с Кремлем оставались прежними. О желании Парижа рассказала министр иностранных дел этого государства Катрин Колонна.

Дипломат в ходе разговора с ведущими LCI отметила, что в настоящий момент переговоры между двумя странами осуществляются на всевозможных уровнях. При этом глава внешнеполитического ведомства Франции подчеркнула, что иногда обсуждение каких-то вопросов происходит в довольно «напряженной» обстановке.

«У нас есть контакты с Россией на всех уровнях, и мы хотим сохранить эти контакты с Россией», — сказала Колонна.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал киевскому режиму предоставить «легкие танки».
франция париж мид
Военкоры ФАН
Лучшие в аду