В Сланцах мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю девушку

Приезжий из Узбекистана подозревается в изнасиловании 15-летней девочки в городе Сланцы.
В полицию с заявлением обратилась 52-летняя местная жительница. Она рассказала, что в ночь на 3 января в квартире дома на улице Маяковского неизвестный мужчина надругался над ее 15-летней дочерью. Насильник представился своей жертве «Артуром».
Спустя два часа злоумышленника задержали. Им оказался 30-летний гражданин республики Узбекистан, который состоит на миграционном учете до марта 2023 года и проживает в Северной столице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.
Ранее в Москве девушка заявила об изнасиловании после поминок, писала газета A42.RU.