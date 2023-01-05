Андрею Канчесльскису предлагали 500 тыс. долларов за поражение его команды

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис вспомнил, как ему предлагали сдать матч за 500 тыс. долларов. Инцидент произошел в период работы россиянина на посту генерального менеджера «Носты» в 2007 году.
Заслуженный футболист признался, что в то время ему много матчей предлагали сдать. Один из таких случаев был 15 лет назад, когда «Кубань» предложила Канчельскису большую сумму.
«Приехали из "Кубани", привезли денежку. Я сказал: "Ребят, я в эти игры не играю и играть не буду". Ну заработаю я эти деньги, а потом что? Вся страна будет знать. Предлагали 500 тыс. долларов» , — цитирует бывшего хавбека «Манчестер Юнайтед» телеканал «Матч ТВ».
Канчельскис в период своей карьеры успел поиграть во многих сильных европейских командах. Полузащитник выступал в составах «Эвертона», «Манчестер Сити», «Фиорентины» и ряда других клубов.