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Андрею Канчесльскису предлагали 500 тыс. долларов за поражение его команды

Спорт
Андрею Канчесльскису предлагали 500 тыс. долларов за поражение его команды

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис вспомнил, как ему предлагали сдать матч за 500 тыс. долларов. Инцидент произошел в период работы россиянина на посту генерального менеджера «Носты» в 2007 году.

Заслуженный футболист признался, что в то время ему много матчей предлагали сдать. Один из таких случаев был 15 лет назад, когда «Кубань» предложила Канчельскису большую сумму.

«Приехали из "Кубани", привезли денежку. Я сказал: "Ребят, я в эти игры не играю и играть не буду". Ну заработаю я эти деньги, а потом что? Вся страна будет знать. Предлагали 500 тыс. долларов» , — цитирует бывшего хавбека «Манчестер Юнайтед» телеканал «Матч ТВ».

Канчельскис в период своей карьеры успел поиграть во многих сильных европейских командах. Полузащитник выступал в составах «Эвертона», «Манчестер Сити», «Фиорентины» и ряда других клубов.
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