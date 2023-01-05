Atlantic Council: ВСУ экономят снаряды для развертывания масштабного наступления

Украинские войска сейчас экономят снаряды для того, чтобы развернуть масштабное наступление. Об этом рассказал украинский аналитик Атлантического совета Питер Дикинсон.
Согласно представленной информации, киевский режим уже сейчас начал экономить резервы и боеприпасы для атак на российские позиции.
«Украина собирает и сдерживает войска и боеприпасы для новой крупной атаки на российские позиции», — заявил Дикинсон.
Напомним, ранее стало известно, что Норвегия передала Украине десять тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.