Главный синоптик Петербурга назвал минувшую ночь самой холодной с начала зимы

Ночь на 5 января в Петербурге оказалась самой холодной с начала этой зимы, заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
По его словам, столбики уличных термометров в центре города опустилась до отметки −12,7 градуса. При этом в Ленинградской области местами было ниже −20 градусов, написал специалист в своем Telegram-канале.
Этой зимой сильных морозов в Петербурге еще не было. В прошлом году минимальные температуры начала января достигали −15…−20 градусов. Но самое аномальное начало второго зимнего месяца было зафиксировано в 1987 году, добавил эксперт.
Помимо резкого похолодания в начале недели на Петербург обрушились сильные снегопады. Из-за «спрятавшегося» под снегом гололеда стало практически невозможно передвигаться по улицам, а на дорогах возросло число ДТП.
Усугубляет ситуацию халатное отношение коммунальных служб города и губернатора Александра Беглова. Местные жители не устают жаловаться градоначальнику на сугробы, плохо очищенный асфальт и многокилометровые автомобильные пробки. Из-за ненадлежащей работы дворников уже пострадали тысячи петербуржцев, однако в Смольном, по всей видимости, проблемы предпочитают игнорировать.