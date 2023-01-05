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Астролог Мурзина напомнила пророческие слова Жириновского о трагическом будущем США

Политика
Астролог Мурзина напомнила пророческие слова Жириновского о трагическом будущем США

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще при жизни сделал довольно неожиданное пророчество относительно трагической судьбы Соединенных Штатов Америки. Какое же предсказание некогда оставил политик, раскрыла астролог Елена Мурзина.

Эксперт в материале для «Украина.ру» напомнила, что бывший руководитель Либерально-демократической партии не раз выступал с заявлениями, которые позже оказывались вещими. Так Жириновский однажды назвал практически точную дату и время начала российской спецоперации на Украине. Ошибся он всего на два дня, сказав, что это произойдет в «4 часа утра 22 февраля». Однако было и другое предсказание, касающееся Белого дома.

«Владимир Вольфович предсказывал, что выборов 2024 года в США не будет. По очень простой причине: не будет самой Америки», — напомнила Мурзина слова Жириновского.

Астролог не исключила, что такой исход событий действительно возможен, учитывая нынешнюю обстановку в американском государстве. По мнению эксперта, не исключено, что в 2023 году весь мир будет наблюдать за неожиданным поворотом событий.
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