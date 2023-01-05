Астролог Мурзина напомнила пророческие слова Жириновского о трагическом будущем США

Эксперт в материале для «Украина.ру» напомнила, что бывший руководитель Либерально-демократической партии не раз выступал с заявлениями, которые позже оказывались вещими. Так Жириновский однажды назвал практически точную дату и время начала российской спецоперации на Украине. Ошибся он всего на два дня, сказав, что это произойдет в «4 часа утра 22 февраля». Однако было и другое предсказание, касающееся Белого дома.