Церемония прощания с почетным папой римским Бенедиктом XVI началась в Ватикане

Бенедикт XVI, в миру Йозеф Алоиз Ратцингер, стал первым папой римским за последние несколько сотен лет, покинувшим престол по состоянию здоровья. По его словам, решение об отречении было принято из понимания того, что у него не хватает сил для исполнения своих обязанностей. Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в своем особняке на Ватиканском холме, который сам выбрал своим убежищем.