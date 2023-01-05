Baijiahao: Путин одним указом жестко ответил на нефтяные ограничения Запада

Инициатива США и союзников с ограничением стоимости российской нефти встретила достойный отпор Москвы. В ответ на недружественную политику Путин подписал указ №961, который гласит, что с 1 февраля РФ устанавливает запрет на поставки нефти странам, использующим потолок цен на черное золото, передает «ПолитРоссия».