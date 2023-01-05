Надежды стран коллективного Запада на быстрое подавление России разбились после одного указа президента Владимира Путина. Об этом сообщают авторы китайского издания Baijiahao.
Инициатива США и союзников с ограничением стоимости российской нефти встретила достойный отпор Москвы. В ответ на недружественную политику Путин подписал указ №961, который гласит, что с 1 февраля РФ устанавливает запрет на поставки нефти странам, использующим потолок цен на черное золото, передает «ПолитРоссия».
«Путин дал мощный и жесткий, как выстрел из револьвера, ответ. <...> Эта контратака показала, что Россия не отступает и не боится», – сказано в материале Baijiahao.
Журналисты выразили уверенность, что действия Москвы загнали в тупик Запад и разрушили шансы на уничтожение российской промышленности. Кроме того, благодаря грамотной политике Путина, РФ выстраивает экономику в обход санкциям и приумножает свои доходы.