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Baijiahao: Путин одним указом жестко ответил на нефтяные ограничения Запада

Политика
Baijiahao: Путин одним указом жестко ответил на нефтяные ограничения Запада

Надежды стран коллективного Запада на быстрое подавление России разбились после одного указа президента Владимира Путина. Об этом сообщают авторы китайского издания Baijiahao.

Инициатива США и союзников с ограничением стоимости российской нефти встретила достойный отпор Москвы. В ответ на недружественную политику Путин подписал указ №961, который гласит, что с 1 февраля РФ устанавливает запрет на поставки нефти странам, использующим потолок цен на черное золото, передает «ПолитРоссия».

«Путин дал мощный и жесткий, как выстрел из револьвера, ответ. <...> Эта контратака показала, что Россия не отступает и не боится», – сказано в материале Baijiahao.

Журналисты выразили уверенность, что действия Москвы загнали в тупик Запад и разрушили шансы на уничтожение российской промышленности. Кроме того, благодаря грамотной политике Путина, РФ выстраивает экономику в обход санкциям и приумножает свои доходы.
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