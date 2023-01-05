Спасает лишь скандинавская ходьба: петербуржские власти вновь не справляются со снегом

Хорошо, что есть многочисленные секции, проводятся соревнования, все это организуют в основном муниципалитеты. Могли бы в дополнение открывать курсы, как грамотно падать в случае, если вы поскользнулись, как оказывать первую помощь и т.п. А также юридические консультации, как требовать компенсации в случае травмирования, куда жаловаться если ваш двор, улицу не убирают. Глядишь, массовые обращения и иски заставили бы городские власти хоть немного чесаться.