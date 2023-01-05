Спасает лишь скандинавская ходьба: петербуржские власти вновь не справляются со снегом

«Никогда такого не было, и вот опять!» — эта фраза как нельзя лучше характеризует нынешнюю обстановку со снегом в городе на Неве. Петербургские власти вновь как будто живут на другой планете с иным климатом и не смотрят в «земные» прогнозы погоды.
А ведь синоптики их предупреждают регулярно и заблаговременно — так что к уборке снега вполне можно подготовиться, а не усложнять жизнь горожан. Тяжело наблюдать, как пожилые люди едва передвигаются по сугробам, плохо убранным тротуарам. Под слоем снега, зачастую, лед, что очень травмоопасно.
Выручают палки для скандинавской ходьбы. Этот вид спорта или поддержания организма в тонусе, когда-то занесенный к нам из Финляндии, зимой становится настоящим спасением ввиду полной неспособности губернатора и его команды, как следует убирать снег. Наверное, еще и поэтому скандинавская ходьба пользуется такой популярностью у пожилых петербуржцев или «людей серебряного возраста», как их принято сейчас называть.
Хорошо, что есть многочисленные секции, проводятся соревнования, все это организуют в основном муниципалитеты. Могли бы в дополнение открывать курсы, как грамотно падать в случае, если вы поскользнулись, как оказывать первую помощь и т.п. А также юридические консультации, как требовать компенсации в случае травмирования, куда жаловаться если ваш двор, улицу не убирают. Глядишь, массовые обращения и иски заставили бы городские власти хоть немного чесаться.
Ранее представитель регионального Союза коммунистов Санкт-Петербурга, политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик высказал мнение, что отвратительная уборка снега в Петербурге может оставить культурную столицу без туристов.