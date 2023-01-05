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В 19FortyFive рассказали о значительном усилении ВС РФ благодаря новому дрону «Охотник»

Армия
В 19FortyFive рассказали о значительном усилении ВС РФ благодаря новому дрону «Охотник»

Новый ударный беспилотник С-70Б («Охотник») существенно усилит российские войска, пишет 19FortyFive.

В публикации отмечается, что одной из главных особенностей нового БПЛА является возможность использовать его в режиме «ведущего». Речь идет о применении дрона в связке с российским истребителем пятого поколения Су-57.

«Концепция "ведомого" будет включать до четырех "Охотников", которые будут лететь впереди истребителя», — сказано в статье.

Отмечается, что БПЛА будут использоваться для предупреждения самолета об опасности, наведения и нанесения ударов по земле. Эти дроны сделают Су-57 более смертоносным, убеждены эксперты.
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