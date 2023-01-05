Садальский осудил Кравченко за отсутствие на спектакле в Петербурге

Актер Станислав Садальский прокомментировал отсутствие своей коллеги по сцене Татьяны Кравченко на спектакле в Санкт-Петербурге.
Постановка «Гвоздь программы, или Все билеты проданы» должна была пройти во Дворце искусств Ленинградской области с Кравченко и Садальским в главных ролях. Однако в день премьеры артистка не приехала на спектакль. Связаться со звездой сериала «Сваты» также не удалось, и актер предложил даже выломать дверь ее квартиры, но самолет не смог бы прилететь из Петербурга в Москву так быстро, как этого требовали обстоятельства.
Тогда на помощь пришла актриса Зои Буряк. По словам Садальского, женщина за час выучила все реплики и предотвратила срыв постановки. После спектакля в своем личном блоге актер поблагодарил всех своих коллег и заявил о готовности продолжать играть на сцене, но уже без «срывальщицы».
Напомним, все билеты на спектакль «Гвоздь программы» были проданы заранее и 4 января в Дворце искусств Ленинградской области все 2500 мест были заняты.