Садальский осудил Кравченко за отсутствие на спектакле в Петербурге

Постановка «Гвоздь программы, или Все билеты проданы» должна была пройти во Дворце искусств Ленинградской области с Кравченко и Садальским в главных ролях. Однако в день премьеры артистка не приехала на спектакль. Связаться со звездой сериала «Сваты» также не удалось, и актер предложил даже выломать дверь ее квартиры, но самолет не смог бы прилететь из Петербурга в Москву так быстро, как этого требовали обстоятельства.