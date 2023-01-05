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Посол Индонезии Таварес сообщил о рассмотрении Джакартой возможности вступления в БРИКС

Политика
Посол Индонезии Таварес сообщил о рассмотрении Джакартой возможности вступления в БРИКС

Джакарта в настоящий момент изучает варианты вступления страны в группу БРИКС. Об этом сообщил глава индонезийской дипмиссии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

Соответствующей информацией дипломат поделился в ходе беседы с журналистами РИА Новости. По его словам, руководство Индонезии пока размышляет над тем, какую выгоду государство получит от присоединения к объединению.

«Обсуждения проходят на уровне различных министерств, чтобы рассмотреть все плюсы и минусы участия в БРИКС. Затем правительство примет решение», — сказал он.

Напомним, что летом прошлого года Иран и Аргентина уже подали заявки на вступление в БРИКС.
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