«Этот день в истории». Что произошло 5 января, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски передачи «Этот день в истории» объединяют самые важные события, которые произошли в разных странах.
Сегодня, 5 января, празднуется Международный разгрузочный день. Так серьезно озадачиться собственными фигурой и здоровьем мировое сообщество решило с 2018 года. Именно тогда стал отмечаться всеобщий разгрузочный день. Диетический праздник призывает питаться легкой пищей и избавить организм от лишних килограммов. Праздничная «традиция» предполагает соблюдение баланса белков, жиров, углеводов и поддержание дефицита калорий.
5 января в далеком 1762 году на престол взошел Петр III. Российским императором провозглашен Петр Федорович. Один из его первых шагов в ведении государственной политики — заключение мира с Пруссией. Кроме того, Петр III успел даровать вольность и свободу российскому дворянству. Правление Петра Федоровича длилось всего полгода. При невыясненных обстоятельствах император скончался 17 июля 1762 года.
5 января 1731 года на бульварах и переулочках столицы впервые зажглись масляные фонари — всего их было 520. Средства на устройство уличного освещения выделили из казны, однако обслуживание тогдашних атрибутов городского благоустройства лежало на плечах самих москвичей. Уже к началу следующего века, за 70 лет, число фонарей на улицах Москвы выросло до 6559.
Кто из знаменитостей родился сегодня, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».