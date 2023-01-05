«Этот день в истории». Что произошло 5 января, праздники, факты, люди

5 января 1731 года на бульварах и переулочках столицы впервые зажглись масляные фонари — всего их было 520. Средства на устройство уличного освещения выделили из казны, однако обслуживание тогдашних атрибутов городского благоустройства лежало на плечах самих москвичей. Уже к началу следующего века, за 70 лет, число фонарей на улицах Москвы выросло до 6559.