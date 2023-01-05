Адвокат Исаев: принятие в гражданство для мигрантов не должно быть формальностью

МВД России подготовило законопроект, который направлен на исключение возможности для иностранных граждан легализовать свой статус в стране через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает ТАСС.
Волк также рассказала, что сейчас нововведение проходит процедуру межведомственного согласования.
Действующий закон «О гражданстве РФ» предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если состоят в браке с гражданином России не менее трех лет, а также без соблюдения такого срока при наличии в семье общего ребенка.
Член Адвокатской палаты Москвы адвокат Леонид Исаев в комментарии для ФАН назвал инициативу «своевременной» и «долгожданной»:
«Надо помнить одну простую истину: не Россия для мигрантов, а мигранты для России! Подход должен быть таким же, как в богатых странах Ближнего Востока и Сингапуре: мигранты приезжают в страну только работать. Не хулиганить, не ассимилироваться, не претендовать на одинаковый уровень прав с местными жителями, а работать! Причем работать там, где однозначно не хотят работать граждане. Какое упрощенное гражданство может быть в этом случае? Мигрант должен благодарен уже за то, что ему дают возможность здесь заработать столько, сколько он никогда не заработает на Родине, иначе бы он в чужую страну не приехал!», — высказал мнение собеседник издания.
Он также отметил символичность того, что данная инициатива МВД прозвучала после того, как общественная организация «Гражданский комитет России» на круглом столе 8 декабря выработала пакет предложений по приведению миграционного законодательства в соответствие с интересами россиян и национальными интересами России. В частности, Исаев предложил ввести в Уголовный кодекс двойной срок лишения свободы за насильственные преступления, совершенные иностранцами.
«В декабре я уже высказывался в СМИ об этой инициативе. Общественный деятель Юрий Оболонский дополнил эту инициативу предложением выработать механизм автоматического лишения российского гражданства при признании виновным в совершении преступления иностранцем, успевшим это гражданство получить. И общим мнением экспертов было недопустимость ситуации получения мигрантом рабочего места, на которое претендует россиянин, в связи с чем не должно быть признания дипломов о высшем образовании, полученных в других государствах».
Однако есть и другая проблема. Установить фиктивность брака на практике очень сложно, а если этого не делать, то браки с россиянами дают возможность массового получения мигрантами гражданства РФ. Причем, в огромном количестве случаев главным мотивом брака является не любовь, а именно гражданство. Адвокат считает, что, возможно, следует вообще пересмотреть эту норму и вместо гражданства выработать, например, льготный вид на жительство. Который автоматически аннулируется в случае расторжения брака.
«В тех странах, о которых я упоминал ранее, данный вопрос вообще никогда не ставился, браком с гражданином мигранту там гражданство не получить. Принятие в гражданство РФ не должно быть простым, как поход в Чайхану, оно должно присваиваться в индивидуальном порядке Президентом страны, если человек этого по-настоящему достоин и может принести новой Родине ощутимую пользу», — отмечает Исаев.
Или в том случае, если это программа по возвращению русскоязычных граждан, не по своей воле оказавшихся при развале СССР в национальных республиках на положении людей второго сорта, в Россию, дополняет адвокат. Либо если у человека один из родителей гражданин РФ. На этом перечень возможностей получить гражданство России должен быть исчерпан. В противном случае считает эксперт, мы рискуем оказаться перед лицом угрозы смены менталитета на законодательном уровне, когда вчерашние иностранцы будут избирать в органы власти своих вчерашних соотечественников с целью установить свои порядки, в том числе и на религиозной почве.
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