Адвокат Исаев: принятие в гражданство для мигрантов не должно быть формальностью

Или в том случае, если это программа по возвращению русскоязычных граждан, не по своей воле оказавшихся при развале СССР в национальных республиках на положении людей второго сорта, в Россию, дополняет адвокат. Либо если у человека один из родителей гражданин РФ. На этом перечень возможностей получить гражданство России должен быть исчерпан. В противном случае считает эксперт, мы рискуем оказаться перед лицом угрозы смены менталитета на законодательном уровне, когда вчерашние иностранцы будут избирать в органы власти своих вчерашних соотечественников с целью установить свои порядки, в том числе и на религиозной почве.