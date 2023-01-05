Кабмин РФ утвердил создание первой особой экономической зоны в Югре

Новая ОЭЗ промышленно-производственного типа появится в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в городском округе Нягань. Постановление об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Это окажется первой ОЭЗ в данном регионе. Решение принято в рамках формирования территорий с особыми условиями ведения бизнеса, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях, отмечается на сайте правительства.
Площадь новой ОЭЗ составит 273 гектара. На ней запустятся предприятия по созданию мебели, полимерных труб, а также биопротеина для нужд сельского хозяйства. Помимо того, здесь появится центр обработки данных, следует из сообщения.
Уровень инвестиций в соответствующие проекты составит порядка 25 млрд рублей. Новые производства обеспечат работой около 800 человек.