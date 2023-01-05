Чечня простилась с последним председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым

Церемония прощания с последним председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым состоялась в Чеченской Республике 5 января.
Его тело вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном с соблюдением всех религиозных обрядов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Участники траурной процессии направились в Толстой-юрт — родовое село Хасбулатова. Там он и будет похоронен.
Руслан Хасбулатов скончался 3 января в Московской области в возрасте 80 лет. Покойного доставили в столицу Чечни накануне поздно вечером.