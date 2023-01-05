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Чечня простилась с последним председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым

Общество
Чечня простилась с последним председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым

Церемония прощания с последним председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым состоялась в Чеченской Республике 5 января.

Его тело вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном с соблюдением всех религиозных обрядов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники траурной процессии направились в Толстой-юрт — родовое село Хасбулатова. Там он и будет похоронен.

Руслан Хасбулатов скончался 3 января в Московской области в возрасте 80 лет. Покойного доставили в столицу Чечни накануне поздно вечером.
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