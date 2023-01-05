Мировой спрос на нефть останется высоким минимум до 2040 года

Высокий спрос на нефть в мире остается минимум до 2040 года, и это связано с несколькими факторами, отмечает эксперт ЦСР Амирагян.
Первый — увеличение потребления черного золота в сфере авиации и судоходства. По крайней мере до тех пор, пока в этих отраслях не появятся альтернативные топливные возможности, но пока таковых нет.
Второй — рост спроса на нефть для производства пластиков, которые создаются посредством переработки нефти.
Потребность в нефти в России остается стабильной и демонстрирует небольшой рост. В ближайшие годы такая динамика будет фиксироваться на фоне транспортного потребления и развития нефтехимической сферы.