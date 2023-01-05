Пленные бойцы ВСУ раскритиковали украинское командование и назвали Зеленского марионеткой

Пленные военнослужащие ВСУ заявили, что командование бросило их на линии фронта и даже никогда не появлялось на передовой.
Военнопленный Николай Пономаренко раскритиковал украинское командование, а также отрицательно ответил на вопрос о независимости президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его марионеткой.
«Марионетка вон тех. Не марионетка — шавка! Вот, так даже будет лучше», — сообщил мужчина.
При этом пленный украинский солдат Богдан Семенчук добавил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо».