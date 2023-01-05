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Пленные бойцы ВСУ раскритиковали украинское командование и назвали Зеленского марионеткой

Армия
Пленные бойцы ВСУ раскритиковали украинское командование и назвали Зеленского марионеткой

Пленные военнослужащие ВСУ заявили, что командование бросило их на линии фронта и даже никогда не появлялось на передовой.

Военнопленный Николай Пономаренко раскритиковал украинское командование, а также отрицательно ответил на вопрос о независимости президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его марионеткой.

«Марионетка вон тех. Не марионетка — шавка! Вот, так даже будет лучше», — сообщил мужчина.

При этом пленный украинский солдат Богдан Семенчук добавил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо».
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