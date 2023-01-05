Володин предрек игнорирование международного права после передачи активов России Украине

Ранее стало известно, что германское руководство собирается изъять активы РФ и передать их Киеву на восстановление украинского государства после окончания российской спецоперации. Спикер ГД в своем Telegram-канале отметил, что за подобными действиями последует ответная реакция Кремля в отношении европейских стран.