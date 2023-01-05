Володин предрек игнорирование международного права после передачи активов России Украине

Враждебные действия Берлина в отношении Москвы положат начало наплевательскому отношению всего мирового сообщества к международному праву. Такую точку зрения озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Ранее стало известно, что германское руководство собирается изъять активы РФ и передать их Киеву на восстановление украинского государства после окончания российской спецоперации. Спикер ГД в своем Telegram-канале отметил, что за подобными действиями последует ответная реакция Кремля в отношении европейских стран.
«Это положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным», — отметил Володин.
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы позволить украинскому государству окрепнуть.