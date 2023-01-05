Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Оранжевый уровень погодной опасности объявили на всей территории Москвы из-за аномальных морозов.
Предупреждение будет действовать с 21:00 5 января до 21:00 7 января. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в российской столице похолодает до −10 градусов, а в Подмосковье — до −15 градусов.
Отмечается, что такая температура почти на 17 градусов ниже климатической нормы. При этом с 6 по 10 января москвичей ожидает самая холодная пятидневка века, поскольку температура воздуха может опуститься до −29 градусов.