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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Общество
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Оранжевый уровень погодной опасности объявили на всей территории Москвы из-за аномальных морозов.

Предупреждение будет действовать с 21:00 5 января до 21:00 7 января. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в российской столице похолодает до −10 градусов, а в Подмосковье — до −15 градусов.

Отмечается, что такая температура почти на 17 градусов ниже климатической нормы. При этом с 6 по 10 января москвичей ожидает самая холодная пятидневка века, поскольку температура воздуха может опуститься до −29 градусов.
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