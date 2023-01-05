Влада Соколовского экстренно госпитализировали и прооперировали

Исполнитель извинился перед поклонниками, так как ему пришлось отменить выступление в ночном клубе из-за госпитализации. Кроме того, он должен был лететь на горнолыжный курорт вместе с дочерью и бывшей супругой Ритой Дакотой, однако этим планам было не суждено сбыться.