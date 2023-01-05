Влада Соколовского экстренно госпитализировали и прооперировали

Певец Влад Соколовский сообщил, что попал в больницу. Врачи сделали ему срочную операцию.
Соколовский находится в больнице. По словам исполнителя, у него обнаружили аппендицит. Врачи уже провели операцию и артист приходит в себя после наркоза.
«Вызвали скорую! Поеду к хирургу. Думаю, будут делать операцию, а то есть вероятность по анализам, что может лопнуть. А если так, то будет плохо. Здоровье — такая штука, что никогда не предугадаешь такого в своей жизни. Уже прихожу в себя после наркоза, что-то там в боку потягивает, но нормально», — сообщил артист на своей странице в соцсети.
Исполнитель извинился перед поклонниками, так как ему пришлось отменить выступление в ночном клубе из-за госпитализации. Кроме того, он должен был лететь на горнолыжный курорт вместе с дочерью и бывшей супругой Ритой Дакотой, однако этим планам было не суждено сбыться.