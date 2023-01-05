Минобороны РФ показало работу расчетов ударных беспилотников на Украине

Российские войска активно применяют различные ударные БПЛА для поражения живой силы и техники противника в ходе СВО на Украине.
Минобороны РФ опубликовало ролик, в котором можно увидеть работу расчетов ударных беспилотников Центрального военного округа (ЦВО). Отмечается, что дроны применяются для огневого поражения вражеской артиллерии, наблюдательных постов и засад ВСУ.
Подчеркивается, что расчеты БПЛА оперативно занимают стартовые позиции и проводят запуски дронов. После этого, поразив заданные цели, военнослужащие выполняют посадку летательного аппарата и меняют место дислокации, чтобы избежать ответного огня.