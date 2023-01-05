Министерство культуры Украины разработало законопроект по борьбе с Пушкиным

Министерство культуры Украины направит на рассмотрение в Верховную Раду новый законопроект, направленный на борьбу с «сотнями названий улиц Пушкина». Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко.
Министр напомни, что правительство Украины уже одобрило новый законопроект. Его окончательное принятие позволит решить вопрос, связанный с названными в честь российских деятелей улиц. По мнению Ткаченко, все топонимы, так или иначе связанные с Россией или СССР, должны быть ликвидированы.
«Война» с названными в честь Александра Пушкина улицами ведется в рамках кампании по «декоммунизации» Украины. При этом киевский режим сносит памятники и деятелям, которые внесли свой вклад в развитие украинской культуры. Одним из таких примеров является демонтаж памятника Николаю Скрипнику — народному комиссару образования УССР, курировавшему развитие украинского языка.