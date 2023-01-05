Министерство культуры Украины разработало законопроект по борьбе с Пушкиным

Министр напомни, что правительство Украины уже одобрило новый законопроект. Его окончательное принятие позволит решить вопрос, связанный с названными в честь российских деятелей улиц. По мнению Ткаченко, все топонимы, так или иначе связанные с Россией или СССР, должны быть ликвидированы.