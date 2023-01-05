Ипотека под 4% годовых на новые квартиры развивается в России

Ряд банков и девелоперов заявили о совместных субсидированных программах на отдельные новостройки со ставкой до 4% годовых. Об этом сообщила «Известиям» коммерческий директор компании VIRA Ольга Кирилловых.
По ее словам, подобные предложения будут пользоваться спросом среди людей, которым важно оформить заем с низким платежом, несмотря на подорожание жилья при таком виде кредитования.
На сегодняшний день на рынке доступно высокое число лотов по привлекательным ценам за счет новогодних дисконтов, добавила собеседница издания. При этом в обозримой перспективе резкого обвала ценников не случится, считает она.
По прогнозам Кирилловых, спрос на жилье в наступившем году окажется ниже, чем в 2020–2021 годах, а цены будут стагнировать.