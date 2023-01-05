Обморожение: что делать и как избежать?

Обморожение второй-четвертой степени требует более серьезного вмешательства. Во-первых, необходимо исключить так называемое быстрое согревание, то есть, массажи и растирание. Во-вторых, на пораженную область стоит наложить теплую повязку, для этого можно использовать плед, шарф и так далее. Горячее питье и пищу давать при этом также рекомендуется. Необходимо вызвать бригаду скорой помощи или, если рядом есть больница, оперативно добраться до нее.