Обморожение: что делать и как избежать?

В Ленинградской области снова наступила зима. Температура воздуха в регионе – минус десять градусов по Цельсию. Не слишком холодно, чтобы не выходить на улицу, но вполне достаточно для того, чтобы получить обморожение.
Что это такое? На официальном сайте МЧС России обморожение указано следующее определение: повреждение какой-либо части тела (вплоть до омертвления) под воздействием низких температур. Оно также может возникнуть и при температуре выше нуля, когда дует сильный ветер и при высоких показателях влажности воздуха.
Обморожение можно поделить на 4 стадии. Первая, самая легкая – когда падает чувствительность конечностей, ощущается легкое «покалывание», появляется бледность кожных покровов. К симптомам также можно отнести озноб, дрожание нижней челюсти.
Вторая стадия уже серьезнее. Человек становится сонливым, а его взгляд – бессмысленным. Кожа бледная, местами синеватая, дыхание замедленное. На пораженных участках тела начинают появляться пузыри, заполненные прозрачной жидкостью. Боль в этих местах усиливается.
Третья стадия – омертвление кожного покрова, некроз, полная потеря чувствительности тканей. На месте поражения появляются массивные болезненные пузыри с багрово-синюшным основанием и кровянистым содержимым. Практически всегда после этого остаются рубцы.
При четвертой степени обморожения некроз не ограничивается кожными покровами и переходит на подлежащие мягкие ткани, вплоть до суставов и костей. В этом случае травмированные участки становятся синего цвета, а после согревания появляется резко нарастающий отек. При этом даже после реабилитации чувствительность кожи не восстанавливается, развивается гангрена, и пораженные участки ампутируют.
Что делать, если обнаружили симптомы обморожения
Для начала, уйдите в теплое помещение и выпейте горячих напитков. На первой стадии согреть конечности можно теплым дыханием. Можно также сделать повязку из ваты и марли и обмотать ее в несколько слоев.
Обморожение второй-четвертой степени требует более серьезного вмешательства. Во-первых, необходимо исключить так называемое быстрое согревание, то есть, массажи и растирание. Во-вторых, на пораженную область стоит наложить теплую повязку, для этого можно использовать плед, шарф и так далее. Горячее питье и пищу давать при этом также рекомендуется. Необходимо вызвать бригаду скорой помощи или, если рядом есть больница, оперативно добраться до нее.
Растирание снегом, «согревание» алкоголем, интенсивное тепловое воздействие на пораженную область (например, горячей водой из-под крана) категорически запрещается. Так вы можете только еще больше усугубить ситуацию. Нельзя растирать поврежденную кожу маслом и пытаться самостоятельно вскрыть пузыри.
Помните, что самостоятельно вы можете справиться лишь с первой стадией обморожения. Во всех остальных случаях обязательно обратитесь к специалисту.
Как избежать обморожения
Практически 90% случаев тяжелых форм обморожения – результат алкогольного опьянения. Спиртные напитки распивать на морозе категорически не рекомендуется. Тесная одежда и обувь, а также отсутствие варежек и шапки также поспособствуют обморожению.
Не стоит надевать металлические украшения в холодную погоду, а также мочить кожные покровы. При первых признаках обморожения следует найти теплое помещение, например, кафе. Заодно вы сможете помочь себе теплым напитком.
Внимательно следите за своим самочувствием, самочувствием детей в холодную погоду.
Ранее Татьяна Кравченко не смогла приехать на спектакль в Петербург из-за смерти Хасбулатова.