Вооруженные силы Украины не располагают необходимыми ресурсами для успешного наступления на Крым и республики Донбасса, заявил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг.
В комментарии для Zdf он назвал рассуждения украинских властей и командования нереалистичными.
«Донбасс, который находится под контролем России с 2014 года, уже будет гораздо более сложной задачей для Украины», — заметил он.
Говоря о захвате Крыма, Меллинг напомнил, что полуостров давно «интегрирован в Российскую Федерацию», потому успех ВСУ здесь «вряд ли кажется реалистичным».