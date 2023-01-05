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Немецкий аналитик Меллинг: у ВСУ нет шансов захватить Крым и республики Донбасса

Армия
Немецкий аналитик Меллинг: у ВСУ нет шансов захватить Крым и республики Донбасса

Вооруженные силы Украины не располагают необходимыми ресурсами для успешного наступления на Крым и республики Донбасса, заявил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг.

В комментарии для Zdf он назвал рассуждения украинских властей и командования нереалистичными.

«Донбасс, который находится под контролем России с 2014 года, уже будет гораздо более сложной задачей для Украины», — заметил он.

Говоря о захвате Крыма, Меллинг напомнил, что полуостров давно «интегрирован в Российскую Федерацию», потому успех ВСУ здесь «вряд ли кажется реалистичным».
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