Эксперт рассказал, как защитить стекла и замки машины от наледи

Зимой автовладельцы часто сталкиваются с обледенением замка, примерзанием двери и борются с белой коркой, которая покрывает стекло. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как избежать обледенения машины.
Если автомобиль всю ночь простоял на морозе, то он может покрыться наледью, которая мешает открыть двери, заслоняет обзор и портит дворники. Однако есть меры, которые помогут это предотвратить. Так, стекла можно защитить с помощью специального водоотталкивающего состава.
«Защитную пленку на всех стеклах автомобиля можно создать с помощью «антидождя». Это специальное химическое водоотталкивающее средство, за счет которого на стекле оседает меньше жидкости, лед не намерзает, и машина легче очищается. Это актуальный лайфхак зимой. Дворники можно защитить от наледи простым способом – поднять их, когда приехали в место назначения», – рассказал Шапарин в интервью радио Sputnik.
Эксперт также сообщил, что можно избежать образования льда, если остудить машину после поездки. Шапарин посоветовал открыть окна в течение минуты во время парковки, чтобы машина остыла. Таким образом наледь не будет образовываться снаружи.