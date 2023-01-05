Эксперт рассказал, как защитить стекла и замки машины от наледи

Если автомобиль всю ночь простоял на морозе, то он может покрыться наледью, которая мешает открыть двери, заслоняет обзор и портит дворники. Однако есть меры, которые помогут это предотвратить. Так, стекла можно защитить с помощью специального водоотталкивающего состава.