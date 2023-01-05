Украина хочет совершить мировую энергетическую революцию с помощью малых электростанций

При этом киевский режим не сможет обратиться за помощью к России. Власти Китая, в свою очередь, откажутся помогать из-за ухудшения отношений на фоне скандала с предприятием «Мотор Сич». Что касается Турции, то она не имеет требуемого Украиной опыта строительства станций именно речного базирования.