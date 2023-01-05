Украина хочет совершить мировую энергетическую революцию с помощью малых электростанций

Украинские власти намерены начать строительство электростанций малой мощности, что позволит создать децентрализованную энергетическую систему, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Перспективы такого варианта развития событий оценил обозреватель РИА Новости Сергей Савчук. По его словам, идея энергетического дауншифтинга витает в Киеве уже давно.
Предполагается, что Украина полностью откажется от строительства угольных ТЭС, АЭС и ГЭС, которые генерируют большую часть мощностей. Альтернативой им станут малые электростанции, чья мощность составит до 25 мегаватт.
Однако журналист уверен, что при реализации плана украинские власти столкнутся с трудностями. В частности, опыт строительства подобных электростанций имеют всего несколько стран, в числе которых Россия, Китай и Турция.
При этом киевский режим не сможет обратиться за помощью к России. Власти Китая, в свою очередь, откажутся помогать из-за ухудшения отношений на фоне скандала с предприятием «Мотор Сич». Что касается Турции, то она не имеет требуемого Украиной опыта строительства станций именно речного базирования.