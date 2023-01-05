«Ъ»: практически весь мир впал в зависимость от Эрдогана

Как пишут авторы «Коммерсанта», Эрдоган в прошлом году добился таких успехов, какие другим политикам даже не снились. Ему удалось не быть вмешанным в украинский кризис и наблюдать за этой ситуацией в роли посредника, получая свои «бонусы» в виде увеличения торговли и создания газового хаба.