Руководители западных государств впали в зависимость от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Политику удается держать в «ежовых рукавицах» практически весь мир.
Как пишут авторы «Коммерсанта», Эрдоган в прошлом году добился таких успехов, какие другим политикам даже не снились. Ему удалось не быть вмешанным в украинский кризис и наблюдать за этой ситуацией в роли посредника, получая свои «бонусы» в виде увеличения торговли и создания газового хаба.
«Чем дольше длится кризис, тем больше санкций вводится в отношении России и тем значительнее выгоды для Турции, которая помогает их обходить», — пишут журналисты.
При этом президенту Турции удается манипулировать Западом, блокируя вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
Напомним, что Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.