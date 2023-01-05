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Эшли Олсен тайно вышла замуж за Луиса Эйзнера

Общество
Эшли Олсен тайно вышла замуж за Луиса Эйзнера

Актриса Эшли Олсен скрыла от поклонников свое замужество. Накануне новогодних праздников продюсер обручилась с художником Луисом Эйзнером.

Избранник звезды комедии «Двое: Я и моя тень» младше ее на три года. Свадебная церемония состоялась 28 декабря в частном доме молодоженов в престижном районе Лос-Анджелеса. На тайную свадьбу было приглашено только ближайшее окружение молодожен.

«На свадьбе присутствовало около 50 человек», — сообщил инсайдер Page Six.

Олсен и Эйзнер старались не афишировать свои отношения с 2017 года. Художник — сын бизнесмена Эрика Эйзнера и знаменитого в Голливуде ювелирного дизайнера Лизы Эйзнер.
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