Эшли Олсен тайно вышла замуж за Луиса Эйзнера

Избранник звезды комедии «Двое: Я и моя тень» младше ее на три года. Свадебная церемония состоялась 28 декабря в частном доме молодоженов в престижном районе Лос-Анджелеса. На тайную свадьбу было приглашено только ближайшее окружение молодожен.